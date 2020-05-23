23 Май 2020 2020-05-23T18:51:15+03:00

Захватчик банка в Москве был ранее судим за угон и грабеж Фото: соцсети

Мужчина пришел в банк с сумкой, в которой были обнаружены деньги

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Мужчина, захвативший людей в отделении Альфа-банка в центре Москвы сообщил, что имеет судимость за угон автомобиля и грабеж.

«С его слов, он был дважды судим - за угон и грабеж. В сумке, с которой он пришел в банк, были обнаружены деньги», - передает ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что захватчик имеет долги по кредитам на общую сумму более 1,8 млн рублей. По некоторым данным именно такая задолженность могли стать одной из причин инцидента. Кроме того, по предварительным данным источника издания «Интерфакс», у задержанного «есть видимые признаки душевного расстройства», поэтому ему предстоит психиатрическая экспертиза.

Как писал сайт kp.ru, захватчиком оказался 34-летний Алексей Барышников, который родился в Нижневартовске и официально он нигде не работал. После задержания выяснилось, что взрывное устройство, которым он угрожал, оказалось муляжом, другого оружия при нем также не оказалось. По факту захвата заложников возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU