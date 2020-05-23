2020-05-23T18:51:15+03:00
Происшествия

Захватчик банка в Москве был ранее судим за угон и грабеж

Мужчина пришел в банк с сумкой, в которой были обнаружены деньги
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Захватчик банка в Москве был ранее судим за угон и грабежЗахватчик банка в Москве был ранее судим за угон и грабежФото: соцсети
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Мужчина, захвативший людей в отделении Альфа-банка в центре Москвы сообщил, что имеет судимость за угон автомобиля и грабеж.

«С его слов, он был дважды судим - за угон и грабеж. В сумке, с которой он пришел в банк, были обнаружены деньги», - передает ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что захватчик имеет долги по кредитам на общую сумму более 1,8 млн рублей. По некоторым данным именно такая задолженность могли стать одной из причин инцидента. Кроме того, по предварительным данным источника издания «Интерфакс», у задержанного «есть видимые признаки душевного расстройства», поэтому ему предстоит психиатрическая экспертиза.

Как писал сайт kp.ru, захватчиком оказался 34-летний Алексей Барышников, который родился в Нижневартовске и официально он нигде не работал. После задержания выяснилось, что взрывное устройство, которым он угрожал, оказалось муляжом, другого оружия при нем также не оказалось. По факту захвата заложников возбуждено уголовное дело.

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Заложник снимал видео в здании банка
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ИСТОЧНИК KP.RU

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