24 Май 2020 2020-05-24T05:31:10+03:00

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Младшая сестра американской звезды реалити-шоу и модели Ким Кардашьян Хлое изменилась практически до неузнаваемости: она сильно похудела, загорела и сменила цвет волос. Свой новый образ Хлое показала поклонникам на своей странице в Instagram.

Причем 35-летняя представительница звездного семейства настолько похорошела, что многие ее подписчики даже не узнали Хлое Кардашьян на снимках и очень удивились такому преображению сестрицы теледивы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пока старшие сестры Хлое (Ким и Кортни) и младшие (Кайли и Кендалл Дженнер) получали многочисленные комплименты фанатов, девушке оставалось об этом только мечтать. Однако весной прошлого года она появилась на дне рождения подруги в Лас-Вегасе в надетом прямо на голое тело облегающем комбинезоне-сетке и образе кукольной блондинки, чем очень удивила знакомых: до этого Хлое была жгучей брюнеткой.

Кроме того, как считают эксперты, она сделала липосакцию, увеличила губы, изменила форму носа, удалила комочки Биша (жировые отложения в области щек), сделала лицо более скульптурным, заполнив скулы филлерами, и исправила форму подбородка. Правда, сама модель категорически отрицает, что обращалась к пластическим хирургам.

khloekardashian Младшая сестра Ким Кардашьян показала свой новый образ

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Со стороны сестренки Кардашьян кажутся любящими ангелочками: всегда вместе, на всех тусовках рядом, в любой ситуации готовы поддержать друг друга. Но это только видимость: на самом деле в звездной семейке случаются такие же размолвки и склоки, как и у всех. Да что там – оказывается, даже до драк дело доходит! В этом убедились зрители очередной серии реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU