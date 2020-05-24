2020-05-24T11:46:10+03:00
Общество

Дмитрий Афанасьев сообщил, когда добавят бюджетные места в региональные вузы

Направления, на которые добавят бюджетные места, будут установлены правительством страны
Ксения АНУФРИЕВА
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Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» сообщил, когда будет понятно на какие специальности добавят бюджетные места в региональные вузы.

- Те места, которые на 2020 год были распределены - они все есть на сайтах вузов. Дополнительные места, которые были выделены по поручению президента, наверное, чуть больше 30 тысяч мест на всю страну. Правительство установит на какие направления подготовки и как они будут распределены. Информация будет доступна в самое ближайшее время, - заявил заместитель министра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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