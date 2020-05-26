Порошенко снова не пришел на допрос

26 Май 2020 2020-05-26T11:51:36+03:00

На этом раз слушания шли по делу о незаконном перемещении картин через границу Украины

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Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос по делу о незаконном перемещении картин через украинскую границу.

Речь идет о расследовании обстоятельств перемещения через границу «с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников».

Экс-глава Украины выступает в этом деле свидетелем, но как передает его адвокат Игорь Головань «де-факто его уже публично объявили обвиняемым».

«Есть что предъявить - пусть предъявляют, а удовлетворять незаконные вызовы неизвестно куда с целью порадовать президента Зеленского... мы не имеем никакого желания», - написал защитник в блоге для интернет-издания «Украинская правда».

Напомним, Порошенко фигурирует в нескольких уголовных делах, среди них дела о Минских соглашениях, судебной реформе незалежной, моряках в Керченском проливе. Ранее в ходе допроса экс-президент заявил, что суд принял решение, обязывающее закрыть дело о назначении президентом судей, и вновь заявил, что расследование является политически мотивированным.

Накануне суд в Киеве обязал украинскую генпрокуратуру расследовать возможное вмешательство сенатора Джо Байдена в работу бывшего генпрокурора незалежной Виктора Шокина, а действующий лидер Украины Владимир Зеленский пообещал представителям прошлой власти «много приключений и приговоров».

ИСТОЧНИК KP.RU