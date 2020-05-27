Порошенко вызвали на допрос по делу о прослушке его разговора с Байденом
Госбюро расследований Украины в очередной раз вызвало бывшего президента незалженой Петра Порошенко на допрос. На этот раз слушания пройдут по делу о прослушке его разговора с сенатором Джо Байденом. Допрос должен состояться в пятницу, 29 мая.
Напомним, ранее депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи телефонных разговоров экс-лидера незалежной с американским сенатором и главой Госдепа Джоном Керри. Среди записей есть эпизод об увольнение украинского генпрокурора Виктора Шокина. В нем Джо Байден хвастался, что заставил Петра Порошенко снять того с должности.
Накануне суд в Киеве обязал украинскую генпрокуратуру расследовать возможное вмешательство американского сенатора в работу бывшего генпрокурора незалежной. При этом действующий лидер незалежной Владимир Зеленский пообещал представителям прошлой власти «много приключений и приговоров».
ИСТОЧНИК KP.RU
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