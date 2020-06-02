2020-06-02T18:10:05+03:00
В мире

Стало известно, каких туристов пустят на курорты Кипра

Кипрские власти составили список стран, граждане которых могут посетить островное государство уже в июне
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Стало известно, каких туристов пустят на курорты КипраСтало известно, каких туристов пустят на курорты КипраФото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Кипра составили список стран, гражданам которых можно будет посетить курорты уже в июне. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, наша страна не вошла в этот список, однако все может изменится в июле.

Россия, по данным кипрского правительства в группе стран высокого риска, вместе с Великобританией, США, Швецией, Украиной, Белоруссией, Грузией и Казахстаном. Однако списки будут корректировать в статистике по заболеваемости коронавирусной инфекцией

«Я ожидаю, что ситуация в таких важных для нас странах, как Россия и Великобритания, позволит их гражданам путешествовать на Кипр в начале июля», сообщил заместитель министра туризма Кипра Саввас Пердиос.

Как писал сайт kp.ru, Кипр возобновляет международное авиасообщение с 9 июня, а отели откроются 1 июня. Изначально островное государство будет принимать туристов из 19 стран, которые разделены на две группы - первый этап охватит период с 9 по 19 июня, второй начнется 20 июня.

Напомним некоторые европейские страны начали сообщать об открытии туристического сезона. Среди них Португалия, Греция, а также Испания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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