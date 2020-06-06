Последние новости на утро 6 мая 2020: Минюст оценил законность ограничений по коронавирусу

6 Июнь 2020 2020-06-06T07:19:06+03:00

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Последние новости на утро 6 мая 2020: российское министерство юстиции оценило действия властей и введенные ограничения на фоне пандемии коронавируса. Результаты анализа специалистов показали, что все принятые во время эпидемии законы и меры были направлены исключительно на защиту жизней и здоровья граждан России, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь, а также были соразмерны угрозе распространения и соответствуют Конституции страны.

Российское посольство сегодня ответило на призыв американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера «уйти с Ближнего Востока». Дипломаты указали, что США, в отличие от России, никто не приглашал в Сирию, и наши военные находятся там по приглашению местного правительства, а не для личной выгоды.

Тем временем, Бразилия, которая в настоящее время находится на втором месте по числу зараженных коронавирусной инфекции, решила вслед за США разорвать отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Президент страны Жаир Болсонару обвинил организацию в излишней идеологизированности и призвал специалистов больше не указывать бразильским властям, какие меры им стоит предпринимать для противодействия пандемии.

Кстати о пандемии: страны G20 договорились выделить для борьбу с ней 21 миллиард долларов. Эти средства пойдут на разработку вакцины от инфекции, лечение инфицированных пациентов, научные исследования и на меры по устранению последствий эпидемии в мире.

Коронавирусная инфекция постепенно отступает, но многие ученые и медики уже заявили, что пора готовиться ко второй волне пандемии. Инфекционист оценил ее вероятность в 90 процентов, а также отметил, что летняя жара никак не повлияет на распространение болезни. Несмотря на это страны Евросоюза готовятся открывать свои границы: уже 12 июня европейские государства откроют внутренние границы, но Шенгенская зона пока что останется закрытой для иностранных туристов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/776028" frameborder="0"></iframe> Шанс всё исправить.Целовать любимых, обнимать друзей, гулять с детьми в парке, работать и быть полезными… Пандемия открыла нам глаза на те маленькие радости, которые и есть… настоящее счастье

ИСТОЧНИК KP.RU