ВОЗ назвала самый пострадавший от коронавируса регион мира

13 Июнь 2020 2020-06-13T00:46:27+03:00

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В настоящее время основную тяжесть пандемии коронавирусной инфекции несут на себе государства Американского региона. Почти половина из десяти самых пострадавших от заболевания стран находятся на территории Северной или Южной Америки, сообщил глава программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан.

По словам эксперта, которые цитирует Reuters, вирус наиболее активен именно в Америке. Самое большое беспокойство вызывает Бразилия, особенно густонаселенные города данной страны. Райан подчеркнул, что бразильская система здравоохранения все еще справляется с пандемией, но отделения интенсивной терапии в стране практически переполнены. Тяжелая ситуация с коронавирусом также наблюдается в Мексике и прилегающих территориях.

Директор программы ВОЗ добавил, что организация «не видит тенденции к дальнейшему распространению вируса, в частности на территории глобального Юга», то есть в странах, которые располагаются в Южном полушарии, с низких уровнем экономического развития. Райан также отметил сложности, с которыми столкнулись некоторые государства, в том числе в Америке, при попытке выйти из карантина, введенного в связи с пандемией.

Как ранее писал сайт kp.ru, на сегодняшний день, по данным специалистов Всемирной организации здравоохранения, в мире инфекцией заразились более 7,4 миллиона человек. От коронавируса во всех странах погибли более 418 тысяч пациентов.

Недавно Майкл Райан заявил, что поразительно низкую статистику по количеству летальных исходов от коронавируса в России «трудно объяснить». Чуть позже официальный представитель организации в России сказала, что эти слова эксперта не являются претензией в адрес страны или ее системы здравоохранения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

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ИСТОЧНИК KP.RU