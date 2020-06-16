Грузия Кадырова в заказе убийства журналиста, который оскорбил Путина
Такая версия настолько неправдоподобна, что над ней смеются даже в Тбилиси
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В Грузии сообщили о задержании россиянина, который якобы готовил покушение на журналиста Георгия Габунии – того самого, что около года назад оскорбил президента России в эфире телеканал «Рустави 2». По версии грузинских правоохранителей, заказчиком преступления выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает телеканал «360».
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ИСТОЧНИК KP.RU