Военные из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы

17 Июнь 2020 2020-06-17T06:47:30+03:00

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Военные из двенадцати стран прибыли в Россию, чтобы 24 июня принять участие в торжественном параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков, который будет командовать парадом Победы в Москве.

«К нам уже прибыли военнослужащие из двенадцати стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана», - сообщил он в интервью газете «Красная звезда».

Генерал добавил, что большинство из них уже успели принять участие в тренировке на парадной площадке в Алабино 15 июня.

Напомним, как писал сайт kp.ru, традиционные праздничные парады в День Победы, которые ежегодно 9 мая проходят по всей России, в этом году из-за вспышки заболевания COVID-19 пришлось перенести на 24 июня.

В Москве сейчас проходят репетиции главного Парада Победы страны – торжественного шествия на Красной площади. Ожидается, что в параде примут участие более 13 тысяч военных, будут задействованы 234 единицы наземной военной техники – как современной, так и исторической.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784907" frameborder="0"></iframe> В Москве прошла репетиция пешей части парада Победы.Всего в победном марше примут участие 13 000 человек

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ИСТОЧНИК KP.RU