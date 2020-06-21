Армия Хафтара объявила Сирт и его окрестности бесполетной зоной

21 Июнь 2020 2020-06-21T23:44:58+03:00

Боевые действия в Ливии продолжаются уже более года Фото: REUTERS

ЛНА пригрозила сбивать любые цели, которые появятся в небе над городом

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В воскресенье, 21 июня, Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила бесполетной зоной город Сирт и его окрестности, пригрозив сбивать все воздушные объекты, которые появятся в небе над этим районом. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

«Любые цели, которые нарушат установленный армией запрет в этой зоне, будут сбиваться», - говорится в его заявлении.

Аль-Мисмари также заявил, что ЛНА запрещает распространять информацию о передвижениях своих подразделений.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил, что готов к вмешательству в ситуацию в соседней стране ради обеспечения безопасности границ и прекращения кровопролития. В египетском парламенте сказали, что поддержат любое решение главы государства по Ливии.

ИСТОЧНИК KP.RU