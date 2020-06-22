Последние новости на утро 22 июня 2020: Путин не исключил возможность баллотироваться на новый президентский срок

22 Июнь 2020 2020-06-22T07:54:32+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 22 июня 2020 года

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Президент России Владимир Путин не исключает возможность баллотироваться на новый срок на посту главы государства.

«Я для себя не исключаю такой возможности. Если это возникнет в Конституции – возможность баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», - сказал Путин в интервью телеканалу «Россия».

Он также ответил на вопрос, что для него значит Отечество: «Отечество – это Россия. Это наши люди, наш народ, наша история, наша культура, наши достижения, которыми мы все гордимся. Наши дети и их будущее».

В ночь на 22 июня в Москве прошла памятная патриотическая акция «Линия памяти». Крымскую набережную парка «Музеон» в городе до 23:59 по местному времени озаряли 1418 свечей, которые символизировали дни самой кровопролитной войны за всю историю человечества.

"Линия памяти" протянулась по Крымской набережнойФото: Михаил ФРОЛОВ

«Свечи памяти» в 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны горели и в Вашингтоне. Сотрудники посольства России в США зажгли свечи ровно в 21:00 воскресенья по местному времени (04:00 22 июня мск) и почтили память погибших минутой молчания.

Японские власти собираются аннулировать план развертывания наземных американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на территории страны. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании Совета национальной безопасности, совещание должно пройти на этой неделе.

А в Нью-Йорке тем временем решили демонтировать конный памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, расположенный у входа в Американский музей естественной истории. Подножие бронзовой статуи, где по одну руку от Рузвельта стоит фигура индейца, по другую – африканца, залито красной краской. По мнению борцов с расизмом, установленный в 1940 году монумент символизирует колониальную экспансию и расовую дискриминацию.

Ученые из трех разных стран – США, Китая и Ирана – независимо друг от друга пришли к выводу, что на тяжесть течения болезни при заражении коронавирусом влияет группа крови пациента. Исследования показали, что хуже других заболевание COVID-19 переносят люди со второй группой крови, а вот инфицированные с первой группой, в основном, болеют в легкой форме и умирают от коронавируса гораздо реже. Риск перенести заболевание тяжело или даже умереть для носителей третьей и четвёртой групп крови меньше, чем для второй, но выше, чем для первой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/786250" frameborder="0"></iframe> Александр Гинцбург о клинических исследованиях вакцины от COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU