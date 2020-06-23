На Украине вновь оценили шансы своей победы в «войне» с Россией

23 Июнь 2020 2020-06-23T04:42:07+03:00

Экс-министр Червоненко считает, что Незалежная никогда не сможет победить нашу страну, лучше получить выгоду от «консенсуса»

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В Киеве вновь заговорили о воображаемой «войне» с нашей страной и шансах на победу. Бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко убежден, Незалежная никогда не сможет победить, а местным политикам лучше подумать о том, чтобы попытаться наладить отношения с северным соседом, «прийти к консенсусу» и извлечь из этого выгоду для своего государства.

«Никогда мы ее (Россию) не победим. Я просто математически могу доказать — формулами, просто по математике», - заявил он в эфире канала «112 Украина».

«Я уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу», - сказал Червоненко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, украинский военный эксперт Михаил Жирохов допустил ракетный удар Украины по российским кораблям в Новороссийске. По его словам, новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» может до них «дотянуться» с побережья Азовского моря. А само создание «Нептуна» позволит украинской «военной машине» поражать цели вокруг Крыма и атаковать российские суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU