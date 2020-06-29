Опубликован список пострадавших при пожаре на улице Проходчиков

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:03:22+03:00

Опубликован список пострадавших при пожаре и взрыве 29 июня в пятиэтажке на северо-востоке Москвы

В ЧП погиб один человек

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При пожаре и взрыве в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы пострадали:

Серевьев Максим Борисович, 33 года;

Шацкая Валентина Ивановна, 71 год;

Конюхова Валентина Васильевна, 67 лет;

Серепьев Максим Борисович, 43 года;

Филина Валентина Николаевна, 63 года;

Кошкина Вероника Юрьевна, 49 лет.

Напомним, пожар произошёл 29 июня в доме по адресу улица Проходчиков, дом 3. Один человек погиб.

В сообщению пресс-службы МЧС, вызов поступил в 13:19. Когда пожарные приехали, огонь уже охватил четыре квартиры. К 14:03 спасатели локализовали возгорание, которое к тому моменту распространилось на 150 квадратных метров.

На сайте KP.ru опубликовано видео с места пожара, а также видео из Instagram жительницы дома, где случился пожар. Сам момент взрыва также попал на видео установленная у одного из подъездов камеры. После громкого хлопка на землю посыпались куски штукатурки, кирпичей, стекла и рамы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/787644" frameborder="0"></iframe> В Москве на улице Проходчиков произошел взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU