Посол России в США огорчен ситуацией с памятником «русскому начальнику Аляски»

16 Июль 2020 2020-07-16T01:34:01+03:00

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Решение властей американского города Ситка в штате Аляска перенести в музей памятник первому губернатору русских колоний на Аляске Александру Баранову вызывает огорчение. Об этом говорится в комментарии посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Дипломат отметил, что городские власти решили убрать установленный в 1989 году монумент из центра Ситки, не принимая в расчет мнение русскоязычной общины.

«Мы огорчены тем, что на фоне захлестнувшей волны осквернения и сноса монументов историческим личностям в ходе массовых протестов в США под решение о демонтаже всё-таки попала скульптура главного правителя русских поселений в Северной Америке», - сказал Анатолий Антонов.

Памятник первому губернатору Русской Аляски Александру Баранову. Фото: Twitter посольства России в США

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ИСТОЧНИК KP.RU