«Минимум 10 лет!»: Трамп тюрьмой протестующим, оскверняющим правительственные здания
Президент США Дональд Трамп пригрозил десятью годами тюрьмы протестующим в Портленде (штат Орегон) и других американских городах, которые в пылу своей борьбы с «расовым неравенством» совершают акты вандализма в отношении правительственных зданий.
«Анархисты, подстрекатели и протестующие, которые уродуют здание федерального суда в Портленде или любые другие правительственные постройки во всех наших городах и штатах и наносят им ущерб, будут преследоваться в соответствии с недавно повторно введенным в действие указом о защите памятников», - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.
«Минимум 10 лет тюрьмы. Не делайте так!» - добавил Трамп.
Напомним, как писал сайт kp.ru, он подписал указ о защите памятников в Соединенных Штатах месяц назад. Ранее Трамп объявил, что разрешил арестовывать каждого «борца с расизмом», который попытается или уничтожить любой памятник на территории США, а также пообещал сажать вандалов в тюрьму на срок до 10 лет.
В Портленде продолжаются беспорядки.
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ИСТОЧНИК KP.RU