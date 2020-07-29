"Сам виноват, увы!": адвокат показал записку с признанием Михаила Ефремова

29 Июль 2020 2020-07-29T17:47:25+03:00

Именно так написал актер в объяснении, которое дал сразу после пьяного ДТП

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Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, Александр Добровинский продемонстрировал документ, в котором актер признал свою вину. В графе под пунктом Сведения, имеющие отношение к делу об административном правонарушении" Ефремов своей рукой написал "Сам виноват, увы!".

- Сейчас принесли вот это объяснение. Внизу господин Ефремов написал "Сам виноват, увы". И снизу подпись актера, это 73-я страница, по-моему, первого тома, - сообщил Александр Добровинский и показал соответствующий документ на камеру в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Надо отметить, что до этого правозащитник заявлял, что в материалах дела зафиксировано, что Ефремов сначала признал вину, но затем отказался от признания.

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня Пресненский суд Москвы начала рассмотрение уголовного дела о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова. Первое заседание решили перенести на 30 июля. Примечательно, что адвокаты обвиняемого в суд так и не явились – почему это так, объяснил правозащитник Сергей Жорин.

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ИСТОЧНИК KP.RU