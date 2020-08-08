Число жертв жесткой посадки самолета в Индии возросло до 20

Среди погибших командир авиалайнера и пилот Фото: REUTERS

Число жертв жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Air India Express в индийском городе Кожикоде (штат Керала) возросло до 20, пострадали более 140 человек, передает газета Hindustan Times со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 16 погибших и 123 пострадавших.

В числе погибших, по данным издания, командир воздушного судна и второй пилот. Отмечается, что некоторые из госпитализированных, по оценкам медиков, получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 7 августа прибывший из Дубая «Боинг – 737» при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Каликут близ города Кожикоде. В результате крушения передняя часть самолета была практически разрушена.

На борту лайнера, который выполнял вывозной рейс из ОАЭ, находился 191 человек: 174 пассажира (среди них – десять младенцев), и семь членов экипажа, включая двух пилотов.

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На борту было свыше 190 человек, есть жертвы (подробности).