Венесуэла хочет участвовать в испытаниях российской вакцины от коронавируса

Венесуэла хочет участвовать в испытаниях вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венесуэла тоже изъявила желание принять участие в испытаниях и производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом в пятницу, 21 августа, сообщил министр здравоохранения Боливарианской республики Карлос Альварадо.

«Мы предложили 500 волонтеров для участия в испытаниях вакцины», - сказал глава венесуэльского Минздрава во время видеоконференции с президентом страны Николасом Мадуро. Совещание в онлайн-режиме транслировалось в Periscope.

Альварадо доложил Мадуро, что во время переговоров с российской стороной «также обсуждалась возможность совместного производства» вакцины против заболевания COVID-19 «Спутник V».