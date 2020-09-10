Последние новости на утро 10 сентября 2020: В Германии считают, что Навальный выжил благодаря омским врачам

Алексей Навальный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 10 сентября 2020 года: В Германии считают, что Навальный выжил благодаря благодаря "цепочке счастливых случайностей" - от быстрой реакции пилотов самолета, в котором российскому оппозиционеру стало плохо, до четких действий омских врачей. Об этом сообщает издание Die Zeit . Немецкая газета пишет, что специалисты Института фармакологии и токсикологии Бундесвера, якобы, пришли к выводу, что блогер "был отравлен новым видом химического оружия "Новичок" - вариантом, которого до этого нападения мир еще не знал". При этом, без ссылок на какой-либо источник, заявляется, что этот неизвестный "вариант", якобы, "смертоноснее, чем все другие вещества данной группы".

В России врачам планируют изменить привычный график работы из-за коронавируса. Это необходимо для предотвращения заражений covid-19 среди медицинского персонала, который работает с пациентами в "красной зоне". Для этого Федеральное медико-биологическое агентство намерено запустить специальную информационную систему, в которой будет аккумулироваться информация о работе и отдыхе персонала в условиях пандемии.

24-летний российский теннисист Даниил Медведев победил соотечественникa Андрея Рублева в четвертьфиналe Открытого чемпионатa США (US Open). Рублеву ни разу не удалось обыграть своего противника, встреча спортсменов завершилась co счетом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Даниила.

Общее число жертв коронавируса в мире за весь период распространения covid-19 превысило отметку в 900 тысяч человек. Тем временем, вылечить от инфекции врачам удалось 18 606 083 человека, а общее число выявленных случаев заражения на планете увеличилось до 27 695 130.

Экс-депутат Рады Евгений Мураев считает, что Украине, как государству, может грозить прекращение существования. По его словам, "страны не будет, земли не будет, ничего не будет", а случиться это может, если руководить государством продолжит действующий президент Владимир Зеленский.

В эфире радио "Комсомольская правда" эксперт, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, обсудил размер гарантированного дохода россиян. По его мнению, скорее всего, эта сумма будет примерно равна прожиточному минимуму, то есть 12 тысячам рублей.