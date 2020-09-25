Авиакатастрофа Ан-26 под Харьковом 25 сентября 2020: возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил полета»

На борту Ан-26 находились военные лётчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба Фото: Кадр видео

По факту авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом 25 сентября 2020 года возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил полета» УК Украины.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 25 сентября при заходе на посадку на военный аэродром возле города Чугуев Харьковской области разбился транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились военные лётчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба, в общей сложности 28 человек: 21 курсант и семь членов экипажа. Из них 22 погибли, двоих госпитализировали с травмами и ожогами.

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В МВД Украины сообщили, что на борту АН-26 было 24 человека - военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Они проводили учебный полет (подробности).

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