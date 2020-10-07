Врач объяснил, как COVID-19 помог Бабкиной, Харламову и Нетребко сбросить лишний вес

После перенесенного коронавируса Надежда Бабкина потеряла 10 килограммов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Коронавирус не делает различий между людьми. На больничных койках оказываются не только простые россияне, но и знаменитости. Только за последнее время вирус смогли победить Надежда Бабкина, Анастасия Ивлеева, Гарик Харламов, Анна Нетребко и многие другие.

После излечения селебрити хвастаются своей постройневшей фигурой. Это одно из последствий болезни и далеко не самое приятное, врачи такой способ похудеть называют патологическим.

Например , незадолго до болезни Бабкина за три месяца на диете сбросила 22 кг, благодаря чему стала весить 82 кг. Потом артистка боролось с коронавирусом, который протекал у нее в тяжелой форме. После больницы Надежда Георгиевна сбросила еще 10 кило.

29-летняя Анастасия Ивлеева лишилась десяти кило столько же потерял и Гарик Харламов, а 69-летний Олег Газманов - 6,5 килограммов. Звезды радуются, а вот врачи предупреждают - такой способ похудеть «не прибавляет организму здоровья».

- Можно сказать, что мы видим патологическое похудение. К нему организм пришел из-за серьезных внутренних затрат, которые не восполнялись из вне,- комментирует Пятому каналу врач семейной медицины Юрий Ярошенко.

Медик объясняет механизм, при котором человек буквально растворяется.

- Это очень энергозатратный процесс, который связан с потреблением энергии, углеводов, жиров и белков — этот процесс называется катаболизм, - подмечает специалист.

Главным симптом заболевания – это отсутствие аппетита, человек меньше ест, организм вынужден сражаться сразу на двух фронтах: бороться с болезнью и изыскивать ресурсы для обеспечения жизнедеятельности.

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