Последние новости на утро 15 октября 2020: Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

«КП» – о последних новостях на утро 15 октября 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 15 октября 2020 года. В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавирусной инфекции – препарат, созданный специалистами научного центра «Вектор». Об этом накануне объявил президент Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что отечественная вакцина «Вектора» безопасна, а первые 60 тысяч доз препарата будут произведены уже в ближайшее время.

Ровно в полночь 15 октября в России стартовал второй этап продаж туров по стране с частичной компенсацией стоимости туристической поездки. Новый этап программы возврата части расходов продлится до 5 декабря. За это время россияне могут купить тур, в который можно отправиться в любой день до 10 января 2021 года, и получить туристический кешбэк.

На осень и зиму, в том числе и в новогодние праздники, предлагается более 1,5 миллиона путешествий в различные регионы России, причем теперь в программу включили и непродолжительные поездки от двух ночей (раньше были от четырех ночей) – то есть, россияне смогут получить возврат даже за короткие путешествия в выходные дни

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