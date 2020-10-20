США расширили санкции против проекта «Северный поток-2» Фото: REUTERS

Госдепартамент Соединённых Штатов сообщил о решение в ближайшее время расширить санкции против проекта «Северный поток - 2».

Как отмечается в заявлении Госдепартамента, ограничительные меры будут распространяться на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки трубопровода.

Напомним, ранее Конгресс США одобрил военный бюджет с санкциями, которые касаются не только тех, кто непосредственно строит и запускает «Северный поток – 2», но и контактирующих с этим проектом фирм, таких как страховые компании и порты.

После оглашения такого бюджета ФРГ заявила, что несмотря на американские угрозы, не изменят своей позиции по проекту, а также пообещал дальше поддерживать его. Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь заявила, что газопровод «будет достроен», однако ни так давно в Берлине не исключили, что дело Алексея Навального может повлиять на будущие проекта.