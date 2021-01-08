Последние новости на утро 8 января 2021 года. С сегодняшнего дня на Украине начинают действовать строгие карантинные меры. До 24 января включительно в стране будут закрыты все кафе, рестораны и бары (кроме доставки и работы на вынос), непродовольственные рынки и магазины, театры и кинотеатры, спортзалы и фитнес-клубы, ТРЦ. На этот период также запрещены массовые мероприятия и посещение учебных заведений. О том, что в Незалежной после Нового года и Рождества введут локдаун, власти объявили украинцам еще в начале декабря.К слову, голландские и бельгийские ученые в ходе своего исследования изучили, как восстанавливаются пациенты, перенесшие COVID-19 в легкой форме, и пришли к выводу, что коронавирус может стать хроническим заболеванием. По мнению специалистов, осложнения могут возникнуть даже через несколько недель или месяцев после выздоровления.Начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России вице-адмирал Игорь Костюков рассказал, что самым трудным «да» в его жизни было связано с визитом президента Владимира Путина в Сирию в начале 2020 года.Министр обороны Сергей Шойгу назвал эту поездку «триллером похлеще голливудского», некоторые подробности раскрыл и сам глава российского государства.Тем временем действующий президент США Дональд Трамп прервал молчание и впервые после вчерашних событий в Вашингтоне выступил с заявлением, в котором осудил поведение своих сторонников, взявших штурмом Капитолий. Он также пообещал сосредоточиться на мирной передаче власти новой администрации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамСобытия 6 января в Вашингтоне потрясли не только Америку, но и весь мир. Ведь в цитадель американской демократии ворвались протестующие, которые пытались оспорить результаты президентских выборов. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о случившемся и его последствиях (подробности).ТЕМ ВРЕМЕНЕМКак выглядит Капитолий после штурма: фото и видео хаоса в Конгрессе СШАНесогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Показываем, как выглядит здание Конгресса США после погрома (подробности).