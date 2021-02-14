В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

Для уборки снега в Москв перекроют несколько улиц Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности: по прогнозам синоптиков, в воскресенье, 14 февраля, в столице и Московской области ожидаются «небольшой, местами умеренный» снегопад, сильная гололедица и метель. Небо будет затянуто облаками, а порывы ветра – до 15 м/с.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 22:00 15 февраля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне на город обрушился рекордный снегопад: за последние дни в городе выпало около 65% месячной нормы осадков, кое-где сугробы намело по пояс. Из-за этого на дорогах Москвы образовались девятибалльные пробки. Столичные власти обещают очистить город от снега примерно за пять суток, для чего придется перекрыть некоторые улицы.

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