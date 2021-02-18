Последние новости на утро 18 февраля 2021: В России назвали требование ЕСПЧ освободить Навального неправомерным

«КП» – о последних новостях на утро 18 февраля 2021 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Последние новости на утро 18 февраля 2021 года. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге призвал Россию «немедленно» освободить осужденного Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. В Москве же назвали такое требование неправомерным.

Так, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сказала, что в ведомстве рассматривают этот призыв как очередную попытку давления на наше государство и вмешательства во внутренние дела страны. Глава Минюста Константин Чуйченко тоже заявил, что «это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти России». По его словам, требование ЕСПЧ безосновательно и неправомерно, к тому же, оно «заведомо неисполнимо».