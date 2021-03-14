В России подготовят непрофессионалов для полета в космос за четыре месяца. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал о том, что в России подготовят непрофессионалов для полета в космос за четыре месяца. Он подчеркнул, что для космических туристов разработана специальна программа.

- Программа разработана, безусловно, мы каждый раз, когда с такой ситуацией встречаемся, когда нам нужно готовить участника космического полета, мы адаптируем программу подготовки, стараясь, чтобы это занимало минимально возможные сроки. Мы уверенно говорим, что мы подготовим прошедших медицинскую комиссию, подготовим основной и дублирующий экипаж участников космического полета в полном объеме тех задач, которые им предстоят, - сказал Власов в разговоре с журналистом "КП" Александром Милкусом.

Он подчеркнул, что технология подготовки участников космического полета будет усовершенствована. Власов отметил, что в данный момент идет адаптация программ, которые специалисты стараются сделать более компактными.

- Поэтому мы с уверенностью говорим о том, что да, надеюсь, что претенденты на участие в космическом полете будут здоровы, а дальше, как их обучить и подготовить, мы понимаем, - сказал Власов.

При этом генеральный директор АО «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов отметил, что у корпорации не было опыта одновременной отправки в космос двух непрофессионалов.

- Стоит задача сокращения сроков подготовки таких участников. Люди обеспеченные не могут позволить себе на полгода-год тренироваться в Звездном городке. И сегодня компания Axiom Space американская предлагает подготовку 15 недель. Мы сегодня с ЦПК говорим о том, что мы так же должны уложиться, с учетом этого опыта, в четыре месяца. Это настоящий эксперимент, - подчеркнул Лоскунов.

Напомним, "Первый канал" и корпорация "Роскосмос" планируют снять фильм о космосе. Для этого на МКС будут отправлены два непрофессиональных "туриста" - режиссер и актриса. имя девушки будет объявлено в апреле этого года, а режиссером проекта назначен Клим Шипенко. В данный момент они проходят медкомиссию. Полет запланирован на октябрь 2021 года.