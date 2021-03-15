В США собираются одобрить вакцину AstraZeneca

Глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже через месяц США могут одобрить применение вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, а пока американские эксперты результаты клинических испытаний препарата, чтобы выяснить, насколько он безопасен и эффективен.

Об этом агентству Reuters рассказал глава Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинз, уточнив, что если итоги исследования будут положительными, то Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов может в ускоренном порядке зарегистрировать вакцину AstraZeneca для экстренного применения на территории Соединенных Штатов.

На сегодняшний американцев прививают против COVID-19 тремя препаратами компаний Pfizer и BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Напомним, как писал сайт kp.ru, многие европейские страны, в том числе Германия, Франция, Дания, Норвегия, Исландия, Италия и другие отказались от вакцинации препаратом AstraZeneca из-за смерти двух привившихся в Дании и трех случаев выявления тромбов у медиков в Норвегии. Связь с прививкой выясняется, проводится расследование. Между тем, представители компании утверждают, что их вакцина совершенно безопасна.

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