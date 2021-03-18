Джордан Ларссон забил два гола "Уралу". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" на 100% реализовал свой шанс, который ему предоставился после завершения поединка ЦСКА и "Зенита". Победив "Урал" на своем поле со счетом 4:1, команда Доменико Тедеско оторвалась от армейцев, выйдя на чистое второе место в турнирной таблице РФПЛ.

Первый гол в матче на 12-й минуте забил Джордан Ларссон - ему передачу отдал Роман Зобнин. Он же стал автором голевого паса и на голландца Квинси Промеса на 26-й минуте поединка. Первый тайм поединка "Спартак" выиграл уверенно со счетом 3:0. Потому что "гол в раздевалку" забил Соболев, отличившись с пенальти. После перерыва голы продолжились.

После перерыва "Спартак" и "Урал" обменялись голами. На 55-й с пенальти Бикфалви забил ответный гол, сократив разрыв. Но уже через пару минут Ларссон забил второй гол в поединке, отличившись со штрафного и установив счет - 4:1. А на 95-й минуте уже в добавленное время Александр Соболев забил пятый мяч. Итог матча Спартак - Урал - 5:1.

После 23 матчей у команды Тедеско - 44 очка и 4 балла отставания от "Зенита". "Урал" при 26 баллах остался на 12 месте.

"Спартак" свой следующий матч проведет 4 апреля в гостях против ФК "Ростов". А "Урал" в этот же день дома будет играть с тульским "Арсеналом". Ну а пока что игроки поедут на матчи национальных сборных.