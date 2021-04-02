Украинский министр обвинил Россию в «краже» Гоголя

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в честь дня рождения Николая Васильевича Гоголя, которому 1 апреля исполнилось бы 112 лет, заявил, что на самом деле автор «Мертвых душ» и «Вечеров на хуторе близ Диканьки» – великий «украинский писатель», а Россия его «присвоила». Этой теме украинский министр посвятил пространный пост в своем Telegram-канале.

В частности, он отмечает, что «на самом деле, Николай Васильевич принадлежал к украинскому казацкому дворянскому роду Гоголей-Яновских, предком которых считается гетман Правобережной Украины Остап Гоголь. А «российская пропаганда», по его словам, подвергает этот факт сомнению.

«Россияне всегда позиционировали Гоголя как русского писателя и классика «русской литературы». Даже на Украине его произведения иногда идут в программе «зарубежка». Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русские. И только за то, что он писал по-русски», - сетует Ткаченко.

Свой пост министр завершил призывом к соотечественникам «любить Украину», «читать украинское» – «в частности, Николая Гоголя».

К слову, как писал сайт kp.ru, Киев неоднократно обвинял Россию в «краже» или «присвоении» разных «национальных ценностей» Незалежной – борща, вагонов, унитазов, даже советского конструктора космических ракет Сергея Королева.

ЧИТАЙТЕ ТЕКЖЕ

«Королев – наш!»: Украина вспомнила про великого конструктора, только чтобы еще раз атаковать Россию

Александр КОЦ

В день рождения великого конструктора космических ракет Киев устроил за него войну с Москвой в соцсетях (подробности).