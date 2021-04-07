Коронавирус у Сергея Фургала: что известно о состоянии здоровья экс-губернатора Хабаровского края

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился коронавирусом в СИЗО Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи диагностировали коронавирус у Сергея Фургала, которым бывший губернатор Хабаровского края, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, заразился в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил журналистам его адвокат Михаил Карапетян, уточнив, что сторона защиты будет просить следствие изменить своему подзащитному меру пресечения в связи с заболеванием COVID-19 на не связанную с содержанием под стражей.

«Пришел положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей», - сказал юрист.

Он добавил, что обнаружившаяся у подзащитного болезнь вызывает тревогу у всей команды адвокатов, «так как ранее сам Фургал говорил нам о том, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания», передает ТАСС.

В конце ноября прошлого года Карапетян говорил, что медики выявили у экс-губернатора болезнь легкого, поэтому он может не перенести осложнений, если заразится коронавирусом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Басманный районный суд Москвы продлил арест Сергея Фургала до марта 2021 года, а в начале февраля Следственный комитет предъявил ему обвиненние в окончательной редакции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страшная папка для губернатора Хабаровска: Сергей Фургал с 90-х годов был на учете в МВД за связь с бандитами

Наш обозреватель Владимир Ворсобин - о компромате на губернатора, про который он сам узнал еще несколько лет назад (подробности).