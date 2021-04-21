Проект "Суперлига" не просуществовал и двух суток Фото: REUTERS

В ночь на среду, 21 апреля, еще четыре футбольных клуба объявили о выходе из Суперлиги. Просуществовавший меньше двух суток проект решили покинуть английские команды «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Ранее о выходе из состава клубов-основателей нового европейского турнира сообщили «Манчестер Сити» и «Челси».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 12 ведущих футбольных клубов Европы договорились создать новый турнир. В число клубов-основателей европейской Суперлиги вошли британские, испанские и итальянские команды: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также организаторы чемпионатов этих стран пригрозили исключить их из состава участников других соревнований, возмущение также выразили фанаты этих клубов. Со вторника команды одна за другой стали сообщать, что покидают проект. .