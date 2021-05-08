Бывший секретарь ЦК КПСС, почетный гражданин Томской области Егор Лигачев. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

Причиной смерти Егора Лигачева стали давние проблемы с легкими. Об этом «Комсомольской правде» рассказал сын бывшего секретаря Центрального Комитета КПСС.

– Отец с 5 апреля находился в Центральной клинической больнице, - сказал «Комсомолке» Александр Егорович Лигачев, доктор физико-математических наук. – Нет, не коронавирус. Давние проблемы с легкими обострились. На днях его перевели в реанимацию. Двусторонняя пневмония. Я был у него в четверг. Он был под капельницей, что-то пытался сказать… В пятницу вечером позвонил врач: «Срочно приезжайте прощаться!» Не успел… Где и когда будут похороны, пока не известно. Не до этого.

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