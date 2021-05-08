Во Франции после прививки AstraZeneca умерла женщина

С начала использования вакцины AstraZeneca во Франции отмечены уже 30 случаев редких видов тромбоза Фото: REUTERS

В пятницу, 7 мая, стало известно, что в конце апреля во Франции были зафиксированы еще два случая возникновения нетипичного образования тромбов в мозге после прививки вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. Один из них привел к смерти пациентки, сообщает французское Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM). Уточняется, что умерла женщина в возрасте старше 60 лет.

Всего же с начала применения этого препарата для вакцинации людей в стране отмечены уже 30 случаев редких видов тромбоза, которые привели к девяти смертям. Многие французы отказываются прививаться «АстраЗенекой».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее многие европейские страны, в том числе Германия, Франция, Дания, Норвегия, Исландия, Италия и другие отказались от вакцинации препаратом AstraZeneca из-за сообщений о случаях смерти привившихся пациентов и выявления тромбов. В Европейском лекарственного регулятора EMA подтвердили наличие связи между образованием тромбов и прививкой вакциной компании AstraZeneca, однако отметили, что такая реакция является крайне редким побочным эффектом.

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