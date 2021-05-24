Лавров призвал отказаться от резких оценок инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

К оценке инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске нужно подходить взвешенно, используя всю имеющуюся информацию, заявил ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он призвал мировое сообщество не судить Белоруссию «сгоряча и впопыхах», оценивая ситуацию «на трезвую голову». Лавров обратил внимание, что подобные случаи происходили и ранее. Так, Лавров напомнил об инциденте на Украине в 2016 году, когда Киев вынудил приземлиться самолет Белорусских авиалиний, пассажиром которого интересовалась СБУ. Тогда гражданин Армении был снят с рейса, экипаж самолета не получил извинений, подчеркнул глава МИД.

Как отметил Лавров, Минск готов предоставить полную информацию об инциденте.

Ранее сообщалось, что МВД Белоруссии объявило о задержании создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича в аэропорту Минска. Он внесен в список причастных к терроризму лиц и объявлен в розыск. также уточнятся, что его каналы признаны в республике экстремистскими.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал «проявлением международного терроризма» инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что власти Америки решительно осуждают произошедший накануне инцидент с самолетом Ryanair в Минске.

Напомним, на фоне произошедшего Париж не исключили закрытия воздушного пространства над Белоруссией для самолетов ЕС, а также выступили за расширение санкций Европейского союза в отношении Минска. Литва также сообщила о намерении работать с партнерами над закрытием белорусского воздушного пространства.

В Белоруссии отвергли обвинения Запада и заявили, что Минск готов продемонстрировать все материалы по инциденту с самолетом Ryanair. Также в Белоруссии создали Комиссию по расследованию экстренной посадки лайнера.

Как писал сайт kp.ru, в России назвали двойными стандартами реакцию Европарламента на экстренную посадку самолета Ryanair в Минске.