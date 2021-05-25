Захарова назвала истерикой реакцию Запада на экстренную посадку самолета Ryanair в Минске

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает истерикой реакцию западных стран на инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

Как писал сайт kp.ru, ранее Захарова сообщали, что Москва призывает западные страны воздержаться от двойных стандартов и оценивать данную ситуацию без эмоций. Дипломат также назвала шокирующей реакцию на инцидент, напомнив об принудительные посадки в Австрии самолета президента Боливии Эво Моралеса.

Напомним, ранее участники саммита ЕС по итогам первого дня работы двухдневного форума запретили белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией Евросоюза и приземляться в аэропортах стран содружества. Международная организация гражданской авиации заявила о проведении 27 мая срочного заседания из-за ситуации с посадкой самолета Ryanair. Несколько европейских авиакомпаний приняли решение не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих судов.