Последние новости на утро 31 мая 2021: В Екатеринбурге экс-полицейский открыл стрельбу по прохожим

«КП» – о последних новостях на утро 31 мая 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости на утро 31 мая 2021 года. В Екатеринбурге мужчина открыл огонь по прохожим. Стрельба в городском микрорайоне Химмаш произошла около восьми часов вечера в воскресенье. Сначала сообщалось, что неизвестный стрелял из охотничьего карабина по людям и машинам из окна на четвертом этаже жилого дома, ранил девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии.

Позже стало известно, что стрелявший задержан, им оказался бывший сотрудник правоохранительных органов Сергей Боков. Пострадавшая из-за него девочка находится в тяжелом состоянии. Болкову 48 лет. О том, кто он такой и почему начал стрельбу, «КП» рассказали его соседи.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сообщил о «плохих новостях» для Украины, которые касаются соотношения сил в Черном море. Российский парламентарий отметил, что «ставка Киева на расширение американского военного присутствия в черноморском бассейне может оказаться не слишком надежной».