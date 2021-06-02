Минтранс ФРГ: ведем переговоры с Россией о полетах в обход Белоруссии

Германия начала переговоры с Россией о получении разрешений на полеты в обход Белоруссии Фото: Иван ВИСЛОВ

Германия начала переговоры с Россией о получении разрешений на полеты в обход Белоруссии, сообщили в Министерстве транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ.

В комментарии «Интерфаксу» представитель ведомства пояснил, что российские самолеты смогут летать в Германию по альтернативному маршруту, как только Росавиация выдаст разрешение на полеты авиакомпании Lufthansa.

В Министерстве также рассказали, что немецкий перевозчик не получал от России разрешения на полеты в июне, в связи с чем был отменен рейс 2 июня в Москву и рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 Airlines в Германию.

Как писал сайт kp.ru, 2 июня Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт.

Ранее Lufthansa получила разрешения на полеты в московский аэропорт Домодедово и аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге по измененным маршрутам. Представители авиаперевозчика сообщили, что в настоящее время избегают воздушное пространство Белоруссии, но будут продолжать летать семь раз в неделю в российскую столицу и четыре – в Петербург.

В Росавиации отметили, что утверждение полетов в обход Белоруссии займет больше времени, чем обычно.