Последние новости на утро 23 июня 2021: Россия призвала США и их союзников отказаться от учений на Черном море

Важные новости утра Фото: Александр КОЦ

Последние новости на утро 23 июня 2021 года. Масштаб украино-американских учений Sea Breeze повышает риски непреднамеренных инцидентов в Черном море. В связи с этим Москва призывает Вашингтон и его союзников отказаться от маневров, заявили в посольстве РФ в США. Сами учения будут идти две недели - с 28 июня по 10 июля. В них задействуют 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля из 32 стран.

Оргкомитет запретил продажу алкоголя на спортивных объектах во время Олимпийских игр в Токио. Также зрителям будет запрещено проносить любые спиртные напитки с собой на стадионы.

Депутат бундестага от партии "Левые" Севим Дагделен заявила, что Германия стала активнее присоединяться к учениям НАТО, выставляя войска вблизи границ России. Такие действия немецких властей Москва, по ее мнению, может расценить как подготовку к войне.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что низкие темпы вакцинации россиян грозят привести к тому, что у коронавируса появятся более кардинальные мутации. В частности это связано с рисками, что вирус мутирует до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут "работать".

Уличный британский художник Бэнкси в очередной раз лишился интеллектуальных прав на свои работы. В этот раз объектами споров стали два монохромных граффити - "В обнимку с бомбой" и "Влюбленная крыса".

В Праге улица, которая носит с 1947 года имя маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева, не будет переименована. На ней решено разместить пояснительные таблички с биографией полководца. Власти отказались от переименования улицы из-за того, что семи тысячам жителей пришлось бы менять документы.