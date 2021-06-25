Telegraph: Решение о проходе британского эсминца у Крыма было оставлено за Борисом Джонсоном

Британский эсминец Defender Фото: REUTERS

Решение о том, что британский эсминец Defender должен пройти вблизи берегов Крыма, было оставлено за премьером Великобритании Борисом Джонсоном, а командир корабля узнал об этом только за два дня до нашумевшего инцидента в Черном море, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на источник в министерстве обороны Соединенного Королевства.

По словам собеседника издания, маршрут корабля стал причиной спора между двумя министрами – главами МИД и Минобороны Домиником Раабом и Беном Уоллесом, который и выступил с этой идеей. В итоге окончательное решение принимал Джонсон.

«В понедельник Defender было направлено решение о том, что он должен совершить мирный проход через эти воды», - приводит газета слова своего источника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем в среду, 23 июня, британский эсминец Defender пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря, недалеко от мыса Фиолент. Черноморский флот совместно с пограничниками остановил иностранный корабль и вынудил его экипаж покинуть территориальные воды страны. Команду эсминца предупредили, что что после нарушения границы будет открыт огонь, однако она проигнорировала предупреждение, после чего российский корабль и истребитель выполнили предупредительную стрельбу.

А четверг в МИД России заявили британскому послу решительный протест по поводу нарушения границы и опасных провокационных действий эсминца Defender.

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