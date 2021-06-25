МИД РФ обвинил Британию и США в искажении ситуации с эсминцем Defender Фото: REUTERS

Власти Великобритании и США искажают ситуацию с британским эсминцем Defender, вторгшимся в территориальные воды России в Черном море, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По мнению замминистра, действия Лондона и Вашингтона направлены на провокацию нового конфликта. Он отметил, что обнародованные ФСБ РФ переговоры командований российского и британского кораблей «полностью закрывает сюжет со злонамеренными попытками исказить суть произошедшего».

Как заявил Рябков, общественность на Западе сознательно вводят в заблуждение. Замминистра подчеркнул, что Вашингтон продолжает «жонглировать термином «дезинформация» применительно к тому, какую линию Россия проводит в информпространстве». Тем временем «самая грубая, циничная и вредная дезинформация» – это утверждения США о том, что Крым якобы не принадлежит России, отметил Рябков.

«Причина происходящего в том, что коллеги в Вашингтоне и в Лондоне не просто отрицают реальность, отрицают жизнь, они пытаются своими действиями разогреть ситуацию и, по сути дела, спровоцировать конфликт», – сказал замглавы МИД РФ.

Напомним, что 23 июня эсминец Defender пересек российские границы в Черном море и подошел к мысу Фиолент в Крыму. Российская береговая охрана после нескольких предупреждений открыла огонь на пути следования эсминца. Также в воздух был поднят самолет Су-24М Черноморского флота, сбросивший на пути британского корабля три осколочно-фугасные авиабомбы.

В связи с инцидентов в МИД РФ был вызван военный атташе и посол Великобритании. Российское ведомство объявило послу жесткий демарш.

В России назвали ситуацию недопустимой и возмутительной. При этом МИД Британии опроверг факт нарушения государственных границ и заявления Минобороны России о предупредительной стрельбе.