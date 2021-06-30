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Общество30 июня 2021 15:44

Путин назвал своих любимых учителей

Президент России до сих под поддерживает контакт с некоторыми из своих школьных учителей
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин навал своих любимых учителей

Путин навал своих любимых учителей

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин во время прямой линии в среду, 30 июня, назвал своих любимых школьных учителей, которые больше всего ему запомнились.

- У нас была Тамара Павловна Чижова, до сих пор помню, с первого по четвертый класс вела. Очень добрый человек. Я помню ее очень хорошо. И преподаватель Вера Дмитриевна Гуревич, которая учила нас с пятого по восьмой класс. Я до сих пор поддерживаю с ней отношения, - рассказал глава государства, отвечая на вопрос о том, какой школьный учитель ему запомнился больше всего.

Напомним, российский лидер Владимир Путин в ходе прямой трансляции рассказал о своих любимых играх в детстве: по словам президента, это были знакомые всем советским и российским детям прятки и пятнашки.

Как писал сайт kp.ru, глава государства также выразил мнение о том, что человеку необходимо чувствовать свою востребованность и иметь возможность реализовать себя, чтобы быть по-настоящему счастливыми.

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