Путин рассказал о любимой игре в детстве Фото: REUTERS

Владимир Путин рассказал, в какие игры он любил играть в детстве. Это были знакомые всем детям прятки и пятнашки.

Также президент назвал своих любимых школьных учителей.

- У нас была Тамара Павловна Чижова, до сих пор помню, с первого по четвертый класс вела. Очень добрый человек. Я помню ее очень хорошо. И преподаватель Вера Дмитриевна Гуревич, которая учила нас с пятого по восьмой класс. Я до сих пор поддерживаю с ней отношения, - рассказал он в ходе "Прямой линии".

Стоит отметить, что Вера Дмитриевна Гуревич была классным руководителем Путина и по совместительству учительницей по немецкому языку.

Напомним, 30 июня прошла 18-я "Прямая линия" Владимира Путина. Она продлилась 3 часа и 42 минуты. За это время президент успел ответить на 68 вопросов граждан.