Путин рассказал, что делает человека счастливым Фото: REUTERS

Чтобы быть счастливым, человеку необходимо чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать. Об этом в среду, 30 июня, заявил российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопросы граждан.

- Я думаю, что для того, чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать, - отметил глава государства.

До этого президент России также выразил уверенность в том, что каждому человеку необходимо надеяться на лучшее, ведь тогда «хорошее материализуется». По словам Владимира Путина, «у человека не может быть такого состояния, когда ему не о чем мечтать», поэтому всегда нужно настраивать себя на позитивный лад.

Как писал сайт kp.ru, президент также заявил, что люди являются главным золотым запасом России.

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