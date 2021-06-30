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Общество30 июня 2021 15:48

Путин рассказал, что делает человека счастливым

По словам президента, человеку необходимо чувствовать свою востребованность
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин рассказал, что делает человека счастливым

Путин рассказал, что делает человека счастливым

Фото: REUTERS

Чтобы быть счастливым, человеку необходимо чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать. Об этом в среду, 30 июня, заявил российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопросы граждан.

- Я думаю, что для того, чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать, - отметил глава государства.

До этого президент России также выразил уверенность в том, что каждому человеку необходимо надеяться на лучшее, ведь тогда «хорошее материализуется». По словам Владимира Путина, «у человека не может быть такого состояния, когда ему не о чем мечтать», поэтому всегда нужно настраивать себя на позитивный лад.

Как писал сайт kp.ru, президент также заявил, что люди являются главным золотым запасом России.

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