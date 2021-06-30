Путин: восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, отметив, что РФ после распада Советского Союза, как ядро этого Отечества, «потеряла половину своей экономики, примерно столько же населения и территории».

«Я уже говорил, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно. Несмотря на все утраты, Россия - крупнейшая страна в мире и мировая кладовая ресурсов, этим нужно пользоваться. В этом наше огромное конкурентное преимущество», - заявил глава государства.

Как писал сайт kp.ru, Путин назвал главным «золотым запасом» России людей, отметив, что российский народ в высшей степени духовным. По его словам, жители России обладают глубокими историческими и культурными корнями. Президент также заявил, что глава государства подчиняется российскому народу и избирателям.