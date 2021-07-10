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Звезды10 июля 2021 0:01

Состояние здоровья певицы МакSим: Свежие новости на 10 июля 2021 года

Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 10 июля 2021 года
Анна РАЗУМОВСКАЯ
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Певица МакSим

Певица МакSим

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица МакSим пребывает в состоянии сопора. То есть артистка находится в глубоком угнетении сознания, это когда пациент не реагирует на обстановку и людей вокруг. Девушка постоянно спит. Разбудить ее можно только с помощью внешних раздражителей.

У артистки наблюдается серьезное поражение правого легкого. К нему подключена специальная трубка для откачки жидкости. Также известно, что у нее развилась легочная гипертензия, из-за которой возможны осложнения на сердце. В настоящее время врачи не дают каких-либо прогнозов.

Ранее сообщалось, что видимые в легких артистки очаги немного уплотнились. Появились и новые образования с признаками ухудшения.

Певица МакSим была госпитализирована с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 12 июня. Через несколько дней ее ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ, а затем к ЭКМО. Это способ поддержки функций сердца и легких для крайне тяжелых пациентов, которым уже не помогает искусственная вентиляция легких.

Борьба за жизнь певицы МакSим
Певица МакSим снова находится на грани жизни и смерти. Её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Узнав о тяжелом состоянии артистки, её поддержала вся страна… И даже сборная России!

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