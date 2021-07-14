Литва предложит ЕС изменить миграционную политику Фото: REUTERS

Литва предложит Евросоюзу пересмотреть миграционную политику. Вильнюс считает ее слишком мягкой и устаревшей, заявил журналистам председатель комитета по национальной безопасности и обороне республики Лауринас Касчюнас.

По его словам, сформировать предложения о пересмотре правил миграции в ЕС должен МИД Литвы. В частности, предлагается ужесточить правила обжалования нелегальными мигрантами отказа в предоставлении убежища. Как заявил Касчюнас, мигранты манипулируют этим правом.

Кроме того, Литва предлагает запретить лицам, претендующим на убежище, свободно передвигаться по стране до вынесения решения по их просьбе. По мнению Касчюнаса, такие ограничения должны стать нормальной практикой сдерживания миграции.

В пятницу, 9 июля 2021, Литва приступила к установке заграждения на границе с Белоруссией с целью усиленного контроля за потоком нелегальных мигрантов. В начале июля 2021 Вильнюс объявил режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, пограничное агентство ЕС начало срочную операцию на границе Литвы и Белоруссии в связи увеличившимся потоком мигрантов. Между тем Еврокомиссия согласилась направить Вильнюсу 10 миллионов евро на борьбу с нелегальной миграцией.