Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 16 июля 2021 года

MaкSим была госпитализирована в прошлом месяце Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Медики оценили новые результаты КТ певицы MaкSим. Девушка уже месяц пребывает в коме. По словам терапевта Андрея Звонкова, у 38-летней звезды наблюдаются серьезные осложнения. А врач-пульмонолог Иван Тарасенко и вовсе заявил о патологии, которая "не только вирусной природы, но и с присоединением бактериальной флоры".

Также у МакSим нашли признаки пиелонефрита. По словам специалистов, у певицы есть и полисинусит - воспаление желудочков головного мозга.

MaкSим была госпитализирована в прошлом месяце. Тесты на коронавирус у нее показывали отрицательный результат. Девушку подключили к ИВЛ, поскольку она не смогла дышать самостоятельно. Врачи не делают каких-либо прогнозов насчет ее состояния.

Официальный диагноз артистки - двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени. В настоящее время у звезды поражено 80% легких, после ИВЛ ее перевели на ЭКМО, который предназначен для пациентов в крайне тяжелом состоянии.

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