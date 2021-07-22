Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 22 июля 2021 года

Певица МакSим. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица МакSим вот уже месяц находится под наблюдением врачей. Артистку не выводят из медикаментозной комы и держат на аппарате ЭКМО (искусственные легкие). Врачи официальных заявлений не делают, но и окружение 38-летней женщины не часто комментирует происходящее. Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 22 июля 2021 года.

В последние недели в СМИ публиковались разные данные о диагнозе певицы. По последним данным, двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени (это официальный диагноз) повлияла на работу легких, сердца и мозга.

Однако помощница МакSим Маргарита Соколова попросила поклонников "не лезть под кожу":

- Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают. Молимся, надеемся и ждем!

Директор артистки Яна Богушевская пошла дальше и назвала появляющиеся в СМИ данные "бредом". Она также заявила, что считает публикуемые версии болезни "выдумками желтой прессы":

- Мы имеем дело с профессиональными врачами, которым даже в голову не придёт этим [сливами - прим.Ред.] заниматься.

И журналисты, и представители артистки пока сходятся лишь в том, что состояние кумира по-прежнему стабильно тяжелое.

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